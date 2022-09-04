شاب عراقي يكتشف ثغرات أمنية بموقع شركة آبل وجامعة تكساس

2022/09/04 | 19:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الباحث في الأمن السيبراني العراقي حيدر كريم من اكتشاف "ثغرات أمنية" في شركة آبل وجامعة تكساس.

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