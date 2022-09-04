توجيه عاجل من المالية يخص تثبيت العقود في الوزارات (وثيقة)

2022/09/04 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، توجيها عاجلا لغرض الاسراع بتثبيت العقود.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تخاطب الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالجداول التفصيلية لاستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر".

ودعت الى "ارفاق جداول تفصيلية خاصة بالدوائر الممولة ممن تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة لإحتساب كلف التمويل، اما فيما يخص دوائر وشركات التمويل الذاتي التي لا تتلقى تمويلا من الخزينة العامة للدولة، يتم تقديم تأييد بتوفر التخصيص المالي او السيولة النقدية المتوفرة لديها".

واضافت أنه "سيتم المصادقة على المحضر المدقق من قبل مدير عام الشركة او الدائرة ومدير القسم المالي ومدير الموارد البشرية ومدير التدقيق والمصادق عليه من قبل الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة او المحافظ".

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