المالية توجه بالاسراع بتزويدها بالجداول التفصيلية لغرض تثبيت العقود

2022/09/04 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطبت وزارة المالية اليوم الاحد، الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالجداول التفصيلية لاستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الى “ارفاق جداول تفصيلية خاصة بالدوائر الممولة ممن تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة لإحتساب كلف الموما اليهم ، اما فيما يخص دوائر وشركات التمويل الذاتي التي لا تتلقى تمويلا من الخزينة العامة للدولة ، يتم تقديم تأييد بتوفر التخصيص المالي او السيولة النقدية المتوفرة لديها”.

واضافت الوزارة بأنه “يتم المصادقة على المحضر المدقق من قبل مدير عام الشركة او الدائرة ومدير القسم المالي ومدير الموارد البشرية ومدير التدقيق والمصادق عليه من قبل السيد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ” .

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