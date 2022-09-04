2022/09/04 | 19:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: عنصر من "الحشد الشعبي" يقتل متهماً داخل محكمة في الموصل) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: عنصر من "الحشد الشعبي" يقتل متهماً داخل محكمة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).