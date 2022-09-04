الأزمة العراقية: رئيس البرلمان يضع 10 نقاط للتوافق

2022/09/04 | 19:17 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، الرابع من سبتمبر (أيلول)، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد، بهدف إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن يتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها".

وتشمل هذه الأمور: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

المادة 76 من الدستورالعراقي

كما دعا إلى "إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010".

وتنص المادة المذكورة على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

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كذلك جاء في نقاط الحلبوسي: إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

إعادة الانتشار

كما دعا إلى إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وأن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وحددت النقاط ضرورة العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، كما أكدت تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز .

البرلمان...



عودة الموظفين

واستأنف موظفو مجلس النواب العراقي اليوم الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية يوليو (تموز)، حسبما أفاد مصدر مسؤول .

واستؤنف العمل بعد دعوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.

وقال مسؤول في البرلمان لوكالة فرانس برس "إبلغنا أمس السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب أعتبارا من يوم الاحد وبشكل كامل، لجميع العاملين"، موضحا أن "العمل كان متوقفا في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة ايام الأعتصام في المبنى"، وأكد المسؤول نفسه "جميع موظفي البرلمان عادوا للعمل اليوم" الأحد.

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