ضمن 'الإرادة الصلبة'.. قتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين في كركوك

2022/09/04 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، قتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين للإرهابيين، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن " قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها السادسة تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ٣ إرهابيين والعثور على ٤ عبوات ناسفة و٣ مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكامرة تصوير و٣ بنادق أحدها مدمرة".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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