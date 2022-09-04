إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا:

2022/09/04 | 19:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، أنها صادقت على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.

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