حركة إرادة تنفي تعرض حنان الفتلاوي لحادث سير على طريق حلة - بغداد أودى بحياتها

2022/09/04 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت حركة إرادة، اليوم الاحد، اخبار تعرض حنان الفتلاوي لحادث سير على طريق حلة - بغداد أودى بحياتها.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي ما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية الصفراء المغرضة عن تعرض رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي لحادث سير على طريق حلة - بغداد أودى بحياتها".

وأكدت أن "رئيس الحركة تتمتع بصحة جيدة"، داعية الجميع إلى "توخي الدقة في تناقل الأخبار وأن لا تعتمد على ما ينشر من بعض الصفحات التسقيطية، وأن لا يتم التعامل مع أي خبر إلا من المواقع الرسمية والمعتمدة".

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