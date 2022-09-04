تفاصيل لقاء الكاظمي ومسؤول أمريكي

2022/09/04 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الاحد، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولي اميركي لمناقشة الازمة السياسية.وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".ولفت البيان الى أن "اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة".وأشارت ليف الى "دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره"، مجددة التأكيد على "مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".وابدى الكاظمي وفقا للبيان، "ترحيبه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق"، مؤكدا على "أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية".

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