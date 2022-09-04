العراق يناقش تنمية العلاقات مع أمريكا في مختلف المجالات

2022/09/04 | 20:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية …

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