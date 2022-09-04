2022/09/04 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني على الرغم من مرور نحو أربعة أسابيع منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية الذي قُتل فيه الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل، ما زال تنظيم القاعدة من دون زعيم.فمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مقتل الضواهري..



هل يصبح الإرهابي سيف العدل المصري زعيم تنظيم القاعدة الجديد؟ المركز الخبري الوطني.

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