2022/09/04 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة المالية ، اليوم الاحد، حول ما تداولته بعض المواقع الإعلامية حول نقل حسابات مصرفية حكومية.وذكر بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “تردد في الأونة الاخيرة عبر بعض وسائل الإعلام ، بيانات عن (نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية توضح حول نقل حسابات مصرفية حكومية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية توضح حول نقل حسابات مصرفية حكومية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية توضح حول نقل حسابات مصرفية حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).