2022/09/04 | 20:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب جمال الكربولي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة الكربولي يتهم وزير التخطيط بمحاربة عشيرة الكرابلة أولاً على المسلة.

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