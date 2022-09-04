ألمانيا : خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو في مواجهة التضخم

2022/09/04 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي بشأن خطة الإغاثة الحكومية في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، في مقر المستشارية في برلين في 4 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب توبياس شفارتس برلين (أ ف ب) – كشفت الحكومة الألمانية الأحد عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع […]

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