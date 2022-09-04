شرطة بابل توضح تفاصيل خطة تأمين زائري الأربعينية

2022/09/04 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بابل- واع- أحمد جنجونأكدت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، أن خطة زيارة الأربعين تضمنت 6 محاور لسير الزائرين، فيما بينت أن الخطة الأمنية لهذا العام ستكون بقيادة العمليات المشتركة.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء خالد زكي الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة الامنية التي أعدت لحماية الزائرين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لهذا العام سوف تكون بقيادة العمليات المشتركة وبأمرة قائد الرد السريع الفريق ثامر الحسيني"، لافتا الى أنه "سبقت الخطة عمليات استباقية في قاطع شمال بابل في مناطق جبلة وميلحة والبحيرات وجرف النصر باشتراك قيادة عمليات كربلاء والاجهزة الامنية والاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية".وأضاف، أن "الخطة الأمنية تضمنت تقسيم قاطع المحافظة الى ثلاثة قواطع رئيسة (الشمالي والوسط والجنوبي) وباشراف رتب متقدمة، بالاضافة إلى القطعات التي التحقت يوم أمس من لواء 36 من الفرقة 9 ولواء الرد السريع بالاضافة إلى قوات الإسناد".وبين الشمري، أن "المحافظة لديها 6 محاور لطريق الزائرين ثلاثة منها في القاطع الشمالي ومحوران رئيسان في الجنوب ومحور جنوب غرب المحافظة".





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