الحلبوسي يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الامريكية الشؤون الثنائية

2022/09/04 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الاحد، الشؤون الثنائية بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ، ان “الحلبوسي استقبل مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة باربرا ليف، والوفد المرافق لها”.

واضاف انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث السياسية في العراق، وأهمية إيجاد الحلول ضمن مبادرات تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واشار البيان الى ان “ليف عبَّرت عن استمرار دعم بلادها للعراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، مؤكدةً أهمية تعزيز الحوار الوطني بين القادة العراقيين؛ لتجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد”.

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