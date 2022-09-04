اجتماع حاسم مساء اليوم للإطار لتحديد البوصلة نحو حوار الكاظمي

2022/09/04 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، الأحد، عن ترقب انعقاد اجتماع للإطار مساء اليوم لبحث كيفية المشاركة في الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قادة الاطار سيعقدون اجتماعا مساء اليوم في بغداد لبحث موقف الاطار من اجتماع الكاظمي في جولته الثانية المزمع انعقادها يوم غد الاثنين لبحث الازمة السياسية في البلاد وسبل حلها وتهدئة الأوضاع الداخلية".واضاف المصدر، ان "موقف الإطار العام هو المشاركة في اي حراك يقود لتهدئة الأوضاع في البلاد"، مؤكدا بان "الاجتماع قد يحضره ممثلون عن قيادات الصف الاول الا ان اراء بعض القيادات تدفع باتجاه تأجيل اي حوارات الى مابعد زيارة الأربعين".واشار الى ان "الإطار مع التهدئة ودعم عودة جلسات مجلس النواب وطرح كل مايتعلق بالعملية السياسية من خلال المجلس وهذا نقاط معلنة وواضحة وثابتة للاطار".

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