مسلسل “سيد الخواتم” يحقق أقوى انطلاقة بتاريخ “أمازون برايم”.. المنصة تكشف عن عدد مشاهداته

2022/09/04 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شبكة أمازون أن مسلسلها الجديد الضخم (سيد الخواتم: خواتم القوة)، The Lord of the Rings: The Rings of Power حقق أقوى انطلاقة في تاريخ منصة "برايم فيديو".هذا الجزء الجديد من "سيد الخواتم" المستوحى من روايات "جي آر آر تولكين"، استقطب في أولى حلقاته التي بُثت الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، 25 مليون مشاهدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.تهدف "برايم فيديو" إلى مواجهة منافستها "HBO" التي أطلقت في 21 أغسطس/آب 2022، الجزء الجديد من سلسلة "صراع العروش"، بعنوان "House of the dragon- آل التنين".كانت "HBO" لفتت أيضاً إلى أن مسلسلها الجديد حقق أفضل انطلاق على منصاتها، مع ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في الولايات المتحدة وحدها."أمازون" أشارت في بيان، إلى أن الجزء الجديد من سلسلة "سيد الخواتم" "حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، وسجل أفضل انطلاقة لعمل في تاريخ منصة "برايم فيديو" التي بثت أول حلقتين من المسلسل الجديد.

من جانبها، قالت رئيسة أستوديوهات "أمازون"، جنيفر سالك، إنه "من المناسب إلى حد ما، أن تكون قصص تولكين، وهي من بين الأكثر شعبية على الإطلاق ويعتبرها كثيرون الأصل الحقيقي لهذا النوع الخيالي، قادتنا إلى هذه اللحظة التي نفتخر بها".يمثل المسلسل الذي يستمر بثه حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أهمية بالغة لـ"أمازون"، الراغبة في إثبات جدارتها بالسوق الشديدة التنافسية لخدمات البث التدفقي، ولمواجهة عمالقة من أمثال "نتفليكس"، و"ديزني بلاس"، و"إتش بي أو ماكس". تدور أحداث مسلسل "أمازون" الجديد قبل آلاف السنين من أحداث "الهوبيت" و"سيد الخواتم"، ثلاثية تولكين الشهيرة التي تم اقتباسها سينمائياً.دفعت أمازون 250 مليون دولار لشراء الحقوق، كما أنفقت نحو 465 مليون دولار في الموسم الأول وحده، ويُتوقع أن تتخطى ميزانية العمل الإجمالية مليار دولار خلال مواسمه الخمسة التي التزمت المجموعة بإنتاجها.

