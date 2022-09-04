المان يونايتد يلحق أول هزيمة على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لهدف واحد

2022/09/04 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق مانشستر يونايتد، الخسارة الأولى بضيفه آرسنال هذا الموسم، بتغلبه عليه 3-1 مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف يونايتد كل من أنتوني بالدقيقة (35) وماركوس راشفورد بالدقيقتين (66 و75)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف آرسنال الوحيد بالدقيقة (60).



وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد الى 12 نقطة من 4 انتصارات مقابل هزيمتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد آرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.

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