المنافذ الحدودية تضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/09/04 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه “تم في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ضبط 4 حاويات تحتوي على اطارات ودراجات نارية مستعملة ممنوعة الاستيراد”.



مبينة، أن “جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وأضاف البيان، “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

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