2022/09/04 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BM8c-pAD_r4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. تكنلوجيا التواصل الاجتماعي رغم أهميتها لكنها قنبلة موقوتة بسبب الابتزاز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. تكنلوجيا التواصل الاجتماعي رغم أهميتها لكنها قنبلة موقوتة بسبب الابتزاز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).