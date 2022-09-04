2022/09/04 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأحد ،مع وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الأحداث في العراق.وذكر مكتبه في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان”الحلبوسي استقبل اليوم مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن مستمرة بدعم بغداد..



الحلبوسي يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي الأحداث في العراق المركز الخبري الوطني.

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