مختلف هذه المرة.. بيان جديد لمقتدى الصدر

2022/09/04 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الزعيم العراقي البارز، مقتدى الصدر، بيانا، الأحد، اقتصر على قضايا دينية من دون التطرق إلى الأزمة التي اندلعت في العراق منذ اقتحام أنصاره مبنى البرلمان قبل أسابيع

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