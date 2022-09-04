مانشستر يونايتد يهزم أرسنال.. وأنتوني يحقق 4 أرقام قياسية

2022/09/04 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره أرسنال، بـ3 أهداف لواحد، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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