إسرائيل تتهم إيران بتهديد النظام العالمي

2022/09/04 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، في كلمة ألقاها خلال حفل إحياء الذكرى الخمسين لعملية أولمبياد ميونيخ، إن “إيران تشكل تهديدا للنظام العالمي وتسعى إلى تدمير إسرائيل”.

وحسب هرتصوغ: “تأتي قوى الكراهية بالدرجة الأولى من إيران، إنها تسعى علانية إلى تدمير إسرائيل، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون حازما ومثابرا أمام ذلك، الاتفاقيات بلا فائدة، إنها توفر فوائد واسعة ولن توقف إيران”.

وأضاف هرتصوغ: “لقد أثبتت إيران أنه لا يمكن الوثوق بها، وأنها تشكل تهديدا للنظام العالمي، ولا تتردد في زرع الإرهاب والموت واللصوصية التي تهدد الاستقرار العالمي”.

كما قال، إن “إسرائيل لا تستطيع تحمل تهديدات وجودها وتعتمد على مساعدة حلفائها”.

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