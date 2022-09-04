تدمير خمسة اوكار لـ “داعش” الارهابي في كركوك

2022/09/04 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تنفيذ عمليات تفتيش تعثر خلالها على 5 أوكار للعصابات الإرهابية المهزومة في ‏كركوك.وقالت القيادة في بيان، انه “ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية وحسب توجيهات قائد قوات ‏الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري بتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات ‏الإرهابية المهزومة وتجفيف منابع الإرهاب بالتنسيق مع قيادات العمليات، نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة ‏اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي ‏، عملية تفتيش واسعة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المسؤولية ، أسفرت عن العثور على 5 ‏أوكار لفلول عصابات الإرهاب ضُبط فيها مواد متفجرة ، بندقية كلاشنكوف ، مواد غذائية ، اواني طبخ”.

واضافت انه “تم تدميرها من قبل مفارز الجهد الهندسي المشتركة بتنفيذ الواجب “.

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