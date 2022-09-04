احداث أيلول.. مصادر: جلسة الحوار الوطني المقررة الاثنين ستبدأ عند الساعة 10 صباحا في القصر الحكومي

2022/09/04 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاحد 4 أيلول 2022 مصادر: جلسة الحوار الوطني المقررة الاثنين ستبدأ عند الساعة...

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مصادر: جلسة الحوار الوطني المقررة الاثنين ستبدأ عند الساعة 10 صباحا في القصر الحكومي أولاً على المسلة.

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