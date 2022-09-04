"هذا مخجل حقا".. رئيس ألمانيا يتحدث بعد 50 عاما على "عملية ميونيخ"

2022/09/04 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الدولة الألمانية، فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، أنه من "المخجل" أن تحتاج ألمانيا 50 عاما للتوصل إلى اتفاق لتعويض أقارب القتلى الاسرائيليين في عملية ميونيخ في 1972.

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