الاطاحة بثمانية تجار مخدرات في الديوانية

2022/09/04 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن القبض على 8 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة .وذكرت الوزارة في بيان ورد تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “قوة من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في […]

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