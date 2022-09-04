2022/09/04 | 22:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزف الموسيقار العراقي نصير شمّة على وتر الجرح العراقي عندما حل ضيفا على برنامج "المقابلة"، لكنه أعطى جرعة من الأمل بقوله إن الموسيقى التي يعلّمها للأجيال في بيوت العود ستحولهم إلى مشاريع ناجحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض دخول العراق بوجود القوات الأميركية.. نصير شمّة يروي لـ"المقابلة" قصته مع الوتر الثامن وكيف أنقذته موهبته من الإعدام) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض دخول العراق بوجود القوات الأميركية.. نصير شمّة يروي لـ"المقابلة" قصته مع الوتر الثامن وكيف أنقذته موهبته من الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).