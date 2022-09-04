عمليات بغداد: ما تبقّى من السيطرات داخل بغداد قليل جداً وقريباً تحويلها الى مرابطات أمنية

2022/09/04 | 22:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، قرب رفع سيطرات جديدة داخل العاصمة بغداد وتحويلها إلى مرابطات أمنية.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة المركزية، إن “القيادة عملت على رفع العديد من السيطرات ولديها خطط مستقبلية في هذا الجانب”، مبينا أن “معظم السيطرات الداخلية تم رفعها مع التركيز على السيطرات الخارجية من خلال التفتيش الدقيق للقادمين للعاصمة واستخدام اجهزة (السونار)”.

وتابع أن “المتبقي قليل جداً من السيطرات داخل العاصمة لوجود حاجة أمنية للبعض منها، حيث سيحول قسم من تلك السيطرات الى مرابطات أمنية ويتم رفعها بالكامل”.

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