2022/09/04 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل 3 نساء ورجل داخل منزلهم في مدينة تكريت.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "3 نساء ورجل من عائلة واحدة قُتلوا داخل منزلهم في تكريت قبل 3 أيام".

وأضاف ان "القوات الأمنية دخلت مساء اليوم إلى منزلهم وتم اكتشاف الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل العثور على عائلة مقتولة داخل منزلها في تكريت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل العثور على عائلة مقتولة داخل منزلها في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).