حقيقة تعرض الفريق علي الفريجي لحادث سير في كركوك

2022/09/04 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تداولت بعض مواقع التواصل خبر تعرض قائد المقر المسيطر للعمليات المشتركة/ كركوك الى حادث سير

الحقيقة هذه المعلومات غير صحيحةوالحادث عبارة عن حادث سير بين عجلتين يقودها مواطنين كانت ضمن شارع بغداد ضمن شارع بغداد حصلت اثناء مرور القائد وتدخل وحل المشكلة

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