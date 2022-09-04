ضبط محاولة تهريب أكثر من 39 مليوناً في دهوك لخارج العراق

2022/09/04 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-دهوك

ضبطت قوات حرس الحدود مبالغ ضخمة العملة العراقية معدة للتهريب قرب الحدود التركية العراقية. وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الاولى العقيد كاروان خوشناو في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " مفارز قيادة حرس حدود/ المنطقة الاولى تمكنت من ضبط عجلة نوع تويوتا بداخلها مبلغ مالي قدره (٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار عراقي، و(١٨٠) مسجل سيارة، ". واضاف ان "صاحب المركبة كان يحاول تهريبها الى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وتمت إحالته الى الجهات المختصة.

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