2022/09/04 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، ان القوات الامنية صدت تعرض لعصابات "داعش" الارهابية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية تصد تعرض على نقطة تفتيش ضمن ناحية الرياض في محافظ كركوك".واضاف ان "القوات الامنية اجبرت عصابات داعش على الهرب دون اصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صد تعرض لـ 'داعش' الارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صد تعرض لـ 'داعش' الارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).