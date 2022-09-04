في ظروف غامضة.. العثور على عائلة مقتولة داخل منزلهم في تكريت

2022/09/04 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر حلي، اليوم الاحد، بالعثور على عائلة كاملة مقتولة داخل منزلهم في ظروف غامضة بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية عثرت على عائلة مكونة من اربعة اشخاص "3 نساء ورجل " مقتولين داخل منزلهم في منطقة الاربعين بمدينة تكريت".واضاف انه تم معرفة الجريمة بعد ٣ أو ٤ ايام مرت على مقتلهم داخل منزلهم "، موضحا ان العائله من ديالى، وان احد ابنائهم في المانيا يتصل بهم منذ ايام دون استجابة الى ان ابلغ الشرطة و وجدوهم مقتولين ".

واشار المصدر الى انه "تم العثور عليهم داخل منزلهم واكتشاف الجريمة بعد وصول تبليغ بوجود رائحة جثث متفسخة داخل المنزل".

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