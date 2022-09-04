هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية

2022/09/04 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية اليوم الأحد منطقة الباحة في السعودية وبلغت قوتها “1,95 على مقياس ريختر، وعمق 5 ونصف كيلو متر”.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية في المملكة طارق أبا الخيل إن “هزة أرضية ضربت منطقة الباحة مساء اليوم بقوة 1,95 على مقياس ريختر، وعمق 5 ونصف كيلو متر، شعر بها الناس بسبب قربها من سطح الأرض”.

وأضاف أن السبب الرئيسي في هذه الهزة هو الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي سبب إجهادً على الصدوع في المنطقة، مما سبب هزه أرضية ضعيفة لا خطورة فيها”، مشيرا إلى أن المنطقة آمنة.

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