2022/09/04 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح مصدر دبلوماسي في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي استبدل رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو، حيث ترك الدبلوماسي الألماني ماركوس إيدير منصب السفير، ليحل محله الفرنسي رولان غالياراغ.

وبحسب المصدر: “تم التخطيط لتغيير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو، حيث غادر ماركوس إيدير روسيا، وفي المستقبل القريب سيتولى هذا المنصب السفير الفرنسي السابق في ماليزيا، رولان غالياراغ، وقد تمت الموافقة على تعيينه في هذا المنصب من قبل مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في يونيو”.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن “الاتحاد الأوروبي متمسك بالموقف بشأن ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو”.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا، خلال مقابلة مع قناة “RTVI”، إن آخر يوم عمل له في هذا المنصب كان 31 أغسطس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يستبدل سفيره لدى روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يستبدل سفيره لدى روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).