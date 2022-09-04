2022/09/04 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تغريدة، الأحد، إن بلاده "تحترم الانتخابات الحرة والعادلة"، فيما بدا وكأنه رد على المزاعم التي أعاد الرئيس السابق، دونالد ترامب طرحها مؤخرا في ادعاءاته بـ "تزييف" الانتخابات وفوز غريمه بالسباق الماضي.

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