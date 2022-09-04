اندلاع حريق داخل فندق في أربيل

2022/09/04 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أربيل – واع – إيفان ناصراندلع حريق داخل فندق في محافظة أربيل.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن حريقا اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.وأضاف، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتحاول إخماد الحريق.من جهته، قال مسوول اعلام الدفاع المدني في أربيل الرائد سركوت كارش لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق"، مبينا أنه "تم ارسال 5 سيارات اطفاء الى مكان الحريق لاخماده".





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