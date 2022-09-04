2022/09/04 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IsmR56rkQRU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار والتيار.. اعتكاف لما بعد "الاربعين " في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار والتيار.. اعتكاف لما بعد "الاربعين " في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).