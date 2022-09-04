2022/09/04 | 22:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DKW5eghuZ4w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منير شعلان.. خريج معهد الفنون الجميلة وصاحب مشروع خيري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منير شعلان.. خريج معهد الفنون الجميلة وصاحب مشروع خيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).