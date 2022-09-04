مقتل أفراد عائلة بالكامل داخل منزلهم في تكريت

2022/09/04 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل أفراد

عائلة بالكامل داخل منزلهم بظروف غامضة

في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح

الدين.

وقال المصدر، إن قوة أمنية عثرت على

عائلة مكونة من ثلاثة أفراد مقتولين

داخل منزلهم

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