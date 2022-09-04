2022/09/04 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم رجل على قتل متهم داخل مبنى محكمة

الجنايات في مدينة الموصل شمال العراق،

بدافع الثأر من الضحية.

وقال مصدر أمني، بحسب وسائل اعلام

عراقية ، إن "المتهم نُقل إلى محكمة

جنايات نينوي الأولى لنظر قضيته،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل موقوف بالمادة 4 ارهاب بالرصاص داخل المحكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل موقوف بالمادة 4 ارهاب بالرصاص داخل المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).