2022/09/04 | 22:55 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقدم رجل على قتل متهم داخل مبنى محكمة
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الجنايات في مدينة الموصل شمال العراق،
بدافع الثأر من الضحية.
وقال مصدر أمني، بحسب وسائل اعلام
عراقية ، إن "المتهم نُقل إلى محكمة
جنايات نينوي الأولى لنظر قضيته،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل موقوف بالمادة 4 ارهاب بالرصاص داخل المحكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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