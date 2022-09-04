الكاظمي يستقبل مسؤول امريكي كبير ويرحب بدعم واشنطن للعراق واهمية استمرار التعاون في عدة ملفات

2022/09/04 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الأحد، مساعدة وزير الخارجية

الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا

ليف، والوفد المرافق لها.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، انه جرى خلال

اللقاء البحث في العلاقات الثنائية

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