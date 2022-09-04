2022/09/04 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7VP4u2oNdCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفتلاوي: جميع المشاكل السياسية والاحتقان جاء بعد انسحاب نواب التيار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفتلاوي: جميع المشاكل السياسية والاحتقان جاء بعد انسحاب نواب التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).