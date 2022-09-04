2022/09/04 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iCOkQt4RWv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاصمة تحتضن فعاليات معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاصمة تحتضن فعاليات معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).