مصر.. سعر السجائر الشعبية يرتفع للمرة الثانية خلال 6 شهور

2022/09/04 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، أكبر منتج للسجائر في مصر، يوم الأحد، تطبيق زيادة في أسعار السجائر الشعبية بقيمة تتراوح بين 1.5-2 جنيه (0.078- 0.10 دولار) للعلبة الواحدة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة سعر صرف الدولار

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