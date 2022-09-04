2022/09/04 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يحرص تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على طرح العديد من التحديثات والميزات الجديدة، وذلك...

ظهرت المقالة واتساب يختبر ميزة إخفاء رقم هاتف المستخدم لتعزيز الخصوصية أولاً على المسلة.

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