2022/09/04 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوية الصحافة عام 1959 بيروت – محسن حسين بمناسبة بلوغي الـ 88 عاما منها اكثر من 66 عاما في العمل الصحفي هذه هويتي في نقابة الصحفيين عام 1959 بتوقيع اول نقيب للصحفيين العراقيين شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري عند انعقاد المؤتمر الاول للنقابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوية الصحافة عام 1959) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوية الصحافة عام 1959) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).